面對大陸疫情趨緩，但在去年至今的防控措施中，除了基本戴口罩、勤洗手等方式外，也做出不少措施進一步降低各種疫情擴散的可能。例如外媒就曾報導，大陸官方針對回籠的舊紙鈔進行消毒與分批區隔14天。

據了解，中國人民銀行（大陸央行）針對回籠的現鈔會由網點統一上繳金庫，統一配置了臭氧消毒設備，對所有回籠的現金進行消毒。每次對現金進行消毒的時間在15至30分鐘。紫外線光照後，再對現金進行集中臭氧消毒處理，做到「雙保險」，並會視特定地區的疫情嚴重程度而定，將紙鈔密封儲存7至14天後再次流通至市面上。

除了對舊鈔進行消毒，人行副行長范一飛也曾指出，會促人行各分行儘可能向大眾提供新鈔。例如大陸在2020年的春節期間，就在疫情爆發地的湖北省「緊急發行」了40億元人民幣新鈔。他說，這些措施的目的是「保障大眾在使用現金時的安全與健康」。

世界衛生組織（WHO）指出，2019年新型冠狀病毒除了飛沫傳染以及與感染者的直接接觸外，也可藉由遭汙染的物件傳播。

(旺報 )