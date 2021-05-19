繼「513大停電」後17日晚間又再度停電，台北市逾10萬戶民眾受影響，近日停電消息仍不斷傳出，民眾陷入疫情、停電恐慌中。媒體人「逆風的烏鴉」指出，綠營護航者目前主要有兩種說法，一是「左盃」石明謹的「瞬間附載過量非缺電說」，一是民進黨前立委林靜儀的「北部電不夠說」，前者太容易被打臉，後者則代表總統蔡英文「不缺電」宣示皆唬爛，故綠營內部正陷入「自圓其說的兩難」。

「逆風的烏鴉」18日在臉書發表文章《關於停電，自圓其說的兩難》，內文指出，第二次分區停，電台電很爽快的承認了原因是需求大於供電，但照往例，台電的說法反正就是「信者恆信，不信者恆不信」，5月初桃園大停電說是白鼻心誤觸，5月13日說是工作人員誤觸，就是證明——真正重要的，還是綠營「意見領袖」們怎麼看這次的停電。

逆風的烏鴉坦言，此時此刻還能出來為這次跳電護航的，都真的很有勇氣，因為確實很不容易自圓其說。他認為有兩個例子能夠當代表：一個是石明謹的說法，石大概是延續上一次統一口徑「不缺電」說的延續，只說是「瞬間附載過量」，不是缺電；另一個則是林靜儀，林說得很含蓄，但簡單的說，意思就是「北部的電不夠」，也就是「缺電」，然後連結到大潭三接和中火燃氣機組。

針對幾次停電的原因，逆風的烏鴉直言：「很直接，就是除非真的有藏電，否則分區限電就是缺電，就是電不夠。」並指出，「瞬間附載過量」不等於缺電，只有在一個情況下成立：因為天災人禍導致極大規模的電力系統(比如說變電站、好幾個電廠被炸掉，或者被反扶社攻擊之類的)受損，但現在顯然沒有這種情況，所以，就是備載電力不足導致缺電。

逆風的烏鴉分析，綠營之所以要將赤裸裸的缺電說成不缺電，有兩個可能：一個是腦子不清楚，真的不知道這就是缺電；一個是幫政府護航，因為民進黨政府「不缺電」的宣示很久、很多次了，所以必須這麼說。但是石明謹的說法很容易被打臉，於是有了林靜儀的說法——「含蓄的承認就是缺電」。林說法的好處顯而易見：第一，這確實比較接近事實；第二，是對於8月的三接公投，有了一個著力點。但是林說法卻有個致命缺點，也就是既然缺電，就表示蔡英文從2016選前乃至這兩年所有「不缺電」的宣示都是唬爛；這說法固然直面三接公投，同時也暴露自己把核一除役、核二除役在即、堅持不重啟核四的軟肋。

面對綠營內部的兩難，逆風的烏鴉表示：「這兩種說法是針鋒相對的，沒有妥協的空間。」並指出，因為停電迫使民進黨及其側翼們必須分成兩種說法，從理性來看，說法完全不同，表示一定有人說謊，可信度會降低；但換個角度講，兩種不同說法，讓不同的綠營支持者都能找到宿主，這可能才是重點吧。

(中時新聞網)