涂松岩和譚松韵演父女。（中天娛樂台提供）

涂松岩和《以家人之名》小演員們溝通無礙。（中天娛樂台提供）

大陸實力派演員涂松岩演出《以家人之名》李海潮一角，躍升為「叔圈頂流」，成為觀眾心中的第一好爸爸。劇中李海潮靠著精湛廚藝開設麵館，還負責全家人的三餐，並包辦孩子們的學習與日常教育問題，和張晞臨飾演的凌和平，都是父兼母職，一起撫養3個孩子長大。涂松岩擅長用一點一滴的細節去拼湊出角色完整又真實的形象，在他的詮釋之下，李海潮形象溫暖人心，還能治癒人胃，播出後受到觀眾愛戴，被譽為「國民第一好爸爸」！

陸劇《以家人之名》播出後大獲好評，涂松岩作為核心要角「李爸」，和3位主演及3位小演員有不少對手戲。他認為《以家人之名》劇組選角眼光相當精準，主演和小演員從外型和性格上都非常契合，從小演員過渡到年輕演員時毫無違和感，讓觀眾能相信這就是小演員們長大後的樣子，「在和小演員前期相處過程中，很容易有帶入感，我的寶寶跟孩子們也差不多大嘛，就特別容易感受到對孩子那種真實揪心的愛！」

他在現實生活中就是親自陪伴孩子成長的父親，所以跟孩子交流毫無障礙，聊起來非常順暢，知道孩子會喜歡玩什麼，且能引導他們進入拍戲的情緒，非拍戲時間也都相處融洽，這讓小孩在演戲的時候就能放鬆，更好地詮釋出真摯的演出。

涂松岩認為李海潮對孩子的愛，不只是對他自己的孩子，對他身邊能幫助到的孩子都給予了寵愛，戲外同樣是暖爸的涂松岩極度重視「陪伴」，為了陪伴兒子成長，兒子出生後3年推掉不少工作邀約，過起半退休生活。他受訪時表示：「作為一個父親，家長在撫育孩子成年，孩子教會你成為一個合格的家長，這是一個相互教育成長的過程。」他認為小孩到了18歲之後，他的任何選擇自己去做主，父母就不要再去干涉，因為陪伴過程在他成年後就結束了，一定要讓他成為獨立的人，學會自己去做選擇。

他大讚《以家人之名》這部戲非常治癒人心，不同年齡、階層的觀眾都能從本劇中找到和自身相似的經歷，很能引起共鳴，找到感動點，許多場戲都是圍繞著親情展開，尤其一家人圍坐在餐桌上的橋段特別溫馨，非常值得闔家觀賞的好戲《以家人之名》每週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道播出。

(中時 )