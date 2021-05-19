有些女人天生財運旺，一輩子不用為錢煩惱，運勢命理網站「十二生肖命理分析」分享，生肖屬雞、牛、馬的女人越老越有錢，一輩子福氣滿滿，結婚後運勢更旺，還能帶旺老公的運勢，過著貴婦般的生活。

▍1.生肖雞

屬雞的女人天生非常聰明，而且擁有上進心，年輕時懂得努力打拚、奮鬥，又懂得平衡工作與生活，活得很精采。屬雞女機運不錯，天生就很好命，如果衝刺事業容易成功，可以當個女強人，如果想要走入家庭，往往也能嫁入豪門當少奶奶，她們的晚年會過得幸福、快樂，一輩子不用為錢擔心。

▍2.生肖牛

屬牛的女人有旺夫運，跟他結婚的男人簡直就像是把財神請入家中，賺錢更順利，財富源源不絕的湧進來，而且屬牛的女人很會持家，能夠營造出一個溫馨又幸福的家庭氣氛，家和萬事興，整個家的運勢會越來越旺，家裡也會越來越富裕，好運不斷來報到。

▍3.生肖馬

屬牛的女人一生活得很幸福，她們性格很豁達，不會杞人憂天、過多煩惱，也不會善妒易怒、潑婦罵街，一輩子的福氣滿滿。屬牛的女人看人眼光非常好，能找到一個可靠的對象結婚，婚後的生活幸福美滿，她們很會教養孩子，孩子長大後都非常孝順，老公又會賺錢，日子可說是無憂無慮，過著貴婦般的生活。

(中時新聞網)