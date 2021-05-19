東區附加賽最關鍵戰役就是塞爾提克今天在主場迎戰巫師，塔圖豪取50分，肯巴沃克貢獻29分，綠衫軍雙雄率領球隊118比100逆轉擊敗來犯的華盛頓大軍，取得東區第七張季後賽門票，巫師則還有一線生機，那就是與溜馬爭奪東區最後一張季後賽入場券。

塞爾提克雖在首節取得6分領先優勢，但巫師非省油燈，第二節由畢爾與韋斯布魯克聯手逆轉，半場結束返取得2分超前。

易籃再戰，塔圖與肯巴沃克挺身而出，憑藉著一波強悍攻勢取得雙位數領先，此後就一路獨走，最終以18分之差帶走勝利。

塞爾提克在拿下季後賽門票後，首輪將碰到擁有五星戰線的籃網，想要過關的難度相當高。

塔圖包辦了球隊將近五成的火力，32投14中，50分、8籃板、4助攻；肯巴沃克飆進6顆三分球，是綠衫軍能夠獲勝的第二號功臣。

巫師功虧一簣，畢爾22分、9籃板、6助攻，韋斯布魯克20分、14籃板、5助攻、3抄截。

(中時 )