新冠肺炎本土案例大爆發，交通部公路總局位於風暴核心台北市萬華區，副局長林聰利卻傳出有發燒症狀，今請假未上班，引起內部同仁緊張。對此，公路總局回應，林副局長5月16日快篩陰性，18日出現身體不適請假就醫並採檢；林聰利也在個人臉書上表示，目前就等PCR檢驗報告出來。

林聰利日前返回嘉義老家時身體不適，16日快篩為陰性，他還在臉書上指出，「我真的在萬華上班！但你（妳）也別那麽誇張吧！我只是肚子痛、手腳稍微酸痛。並沒有發燒、沒有乾咳。想掛個急診拿個藥。害妳們緊張的，真不好意思！」

但據了解，林後來出現發燒症狀，因此今日請假未上班。公路總局回應，林副局長因為近日疑似有發燒情況，已於5月16日快篩陰性，因18日出現身體不適立即請假就診並採檢，今日持續請假休息，公總也已於今日啟動分流辦公。

林聰利稍早在臉書上發文，自己昨天一有發燒，馬上去醫院掛急診，立刻請假自我健康管理，目前就等PCR檢驗報告出來，並強調「昨晚吃完藥已全好了」

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(中時新聞網)