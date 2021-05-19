美墨加協定首次部長會 矢言著重氣候小企業議題 13:462021/05/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國、加拿大與墨西哥的貿易部長今天表示，已就北美新貿易協定「美國－墨西哥－加拿大協定」進行「堅實」討論，同意聚焦對抗氣候變遷，確保代表性不足的族群聲音能獲聆聽。 3位部長在針對「美國－墨西哥－加拿大協定」（United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA）舉行的第一次部長級會議後發表聯合聲明，矢言嚴加取締使用強迫勞役製成的商品進口。 美國－墨西哥－加拿大協定於2020年7月1日生效。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100519 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 外媒：自滿瓦解台灣對新冠病毒唯一防線 - 政治圈 日新冠惡化爆77人在家身亡 外媒曝當務之急 - 國際 有效殲滅99.9％新冠病毒 澳美新療法讓肺部病毒全消失了 - 國際 新冠大流行不敢看牙醫嗎 美研究：風險不會比這行為高 - 國際 美莫德納將售台500萬劑新冠疫苗 年中開始配送 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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