美國、加拿大與墨西哥的貿易部長今天表示，已就北美新貿易協定「美國－墨西哥－加拿大協定」進行「堅實」討論，同意聚焦對抗氣候變遷，確保代表性不足的族群聲音能獲聆聽。

3位部長在針對「美國－墨西哥－加拿大協定」（United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA）舉行的第一次部長級會議後發表聯合聲明，矢言嚴加取締使用強迫勞役製成的商品進口。

美國－墨西哥－加拿大協定於2020年7月1日生效。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100519

(中央社)