北市萬華區成為新冠肺炎重災區，人人避之唯恐不及，現玩出一名居住在萬華區的單親媽媽確診，獨留9歲的女兒在家中無人照顧，苦求女兒餓了十小時，最終透過管道找上北市議員應曉薇，女童才獲安置脫困。

據了解，該名確診的黃姓女子為單親媽媽，獨自扶養兩名女兒，一家三口都確診新冠肺炎，而她與大女兒都前後因病情惡化，因此送往醫院救治隔離，但較輕症的9歲小女兒則被獨自留在家中無人照顧，她焦急地四處上網尋求協助，更指稱女兒已經餓了10小時。最終黃女連繫上應曉薇，並透過衛生局與萬華分局，才順利救出獨留在家中的9歲女童。

應曉薇說，當時黃女從醫院打電話給她時不停地哭泣，苦求她希望能幫忙去看看小孩，最後她找上北市衛生局與萬華分局協助，而萬華分局長張隆興亦二話不說趕緊自費買食物，帶著員警一同穿上防護衣，前往探視。

應曉薇表示，偕同警方到達女童的住處時，湊巧在門口遇上女童，趕緊拿出食物安撫，好在救護車來臨前，能看住女童不讓她亂跑，最終在看著女童坐上救護車後，任務宣告完成。

應曉薇也隨即在臉書上發文，透露自己穿上防護一旁同警員探視孩子時，更加能體會第一線醫護與警員的辛苦，盼望市民朋友勤洗手、戴口罩且不要出門，同時也已拜託環保局再次前往女童家附近進行清消，請里民安心。

(中時新聞網)