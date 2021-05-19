【LIVE直播】疫情有重大變化？高雄市加開「緊急記者會」說明｜2021.05.19

國內新冠肺炎疫情不斷加劇，高雄市長陳其邁19日臨時緊急召開記者會，針對防疫措施再宣布加嚴標準，下令所有人出門務必戴上口罩，若發現有民眾違反規定，高市府警察局可以直接對民眾依傳染病防治法開罰，避免疫情在高雄擴大延燒。

陳其邁表示，當今疫情嚴峻，為了市民的健康著想，他必須下令，民眾只要出門就要戴口罩，他們將會針對所有公共場域及室內空間嚴格稽查，若發現民眾未依規定佩戴口罩，將會強力執法，各局處可逕行告發及開罰。

陳其邁更宣布，自20日開始，民眾外出倒垃圾時，若發現未戴口罩者，環保局人員將拒收垃圾，此外，從萬華因為「人與人的連結」，導致疫情不斷擴散的經驗來看，特種行業具有極高的傳染風險，所以他也要求警察局加強對人與人連結的高風險處積極查緝，若發現違規者，除了嚴加開罰以外，也會立即斷水斷電。

陳其邁自15日宣布高雄進入「準三級防疫警戒」後，持續宣布新的加嚴防疫措施，針對媒體提問高雄是否將升至三級警戒，陳其邁表示，大家可以去看高雄的防疫措施，會發現目前的標準甚至比三級還嚴，可以說已經超越三級的相關防疫規定，其實這麼多的防疫措施，主要就是希望民眾保持社交距離及戴上口罩，所以現在無論幾級的警戒措施，主要就是不希望有一天進入第四級的封城情況。

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(中時 )