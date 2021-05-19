美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）去年底傳出與小2歲、房地產仲介男友道爾頓戈梅茲（Dalton Gomez）訂婚，昨(18日)外國媒體證實亞莉安娜和未婚夫低調舉行婚禮，27歲的她已經成為人妻，而亞莉安娜又被大陸網友暱稱為「A妹」，昨竟有網友歪樓誤解成「阿妹終於結婚」，引來網上一陣調侃。

亞莉安娜早年演出百老匯出道，後來她和麥克米勒合唱〈方式〉踏入歌壇，2011年她正式與唱片公司簽約，2013年發行首張錄音專輯，之後得獎無數，成為青少年的偶像，2017年也曾來台灣小巨蛋開唱。感情方面，她曾與Graham Phillips、Jordan Viscomi、Jai Brooks、Mac Miller、Pete Davidson等人傳出交往，去年底與房地產商男友Dalton Gomez訂婚。

網友誤傳阿妹結婚。（圖／翻攝自微博）

昨傳出亞莉安娜與Dalton Gomez交往一年多戀情開花結果，兩人在女方的加州蒙特斯托的豪宅舉行小型婚禮，只邀了20位至親好友參加，消息傳開後，關鍵字「A妹宣布結婚」也登上微博熱搜，沒想到有網友搞不清楚狀況，竟寫下：「阿妹終於結婚了，她的歌陪了我整個青春，再被你提起已是連名帶姓」。

阿妹與男友Sam交往多年。（圖／中時資料照片）

見此，網友也狂虧：「再次被你提起已是搞錯姓名」、「張惠妹：沒想到會以這種方式想起我」、「看似放錯禮炮，實際催婚，姐夫派來的間諜嗎」、「S.H.E從小聽到大，Selena最後還是沒有和外國的那個什麼比伯在一起，希望阿妹幸福」、「我笑的脊椎錯位」、「人家說的也沒錯，只是此a妹非彼阿妹」。

(中時新聞網)