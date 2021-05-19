台灣連日爆出新冠肺炎破百確診，疫情持續緊張，不僅雙北宣布三級警戒，昨教育部更宣布全台各級學校及公私立幼兒園都停止上課，目前暫定到本月28日止，之後再依狀況調整，而此消息一出，讓許多家長一方面安心，一方面又對感到壓力很大，而家中有3個小孩的明星夫妻檔阿Ben、徐小可，公開了他們為小孩準備的在家學習課程，超狂教材讓人看傻眼，引發熱議。

因疫情緊張，最近也爆出學生確診的案例，為確實保護國家未來棟樑，教育部宣布全國各級學生停課，待在家減少移動、接觸的可能性，這不只影響孩子的受教權，更影響全家的行程安排，許多爸媽得請防疫假，或邊遠端工作邊照顧孩子，反倒比平時更加辛苦，也擔心在家無法給予孩子好的學習環境，但藝人夫妻檔阿Ben、徐小可卻在臉書po文透露，早在雙北宣布停課前，他們13號就已經幫3個孩子請假，目前直接請到5月底。

徐小可與阿Ben為了兼顧防疫與孩子的教育，做了萬全準備，這幾天陸續分享孩子在家學習的情況，透露徐小可幫小孩們規劃了課表，國、英、數、社、體、自等8項科目都包含，把家中的大餐桌空出來當成家庭教室，夫妻倆則輪流幫孩子上課、學習，努力保持著孩子們的正常作息。

全家為防疫都關在家，夫妻倆互相搭配，確保三個小孩的學習，讓阿Ben直呼：「看可可老師跟孩子們都專心享受在其中，平時鬧翻天被惹怒的情緒也一筆勾銷了」，昨(5/18)更說可可老師的教室又進化了，竟變出一大塊白板放在嬰兒餐桌上，方便做教學，超大張的世界地圖也能放在上面讓孩子們一起看，超完善課表與教材，讓許多爸媽粉絲覺得敬佩，夫妻倆更說如果教學工具要再進化，之後應該會換上耳mic了，讓眾人好期待新裝備。

疫情拉警報！雙北宣布高中以下停課至5/28 家長可請防疫照護假

(中時新聞網)