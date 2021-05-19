近期嚴峻乾旱，缺電、本土疫情爆發等帶給台灣重重考驗，國民黨立委賴士葆表示，雙北市長因應疫情廣設快篩站，比部立醫院還超前部署，表現比疫情指揮中心指揮官陳時中好太多，痛批陳時中嚴重失職，也已經疲倦了，內閣此刻也應立即改組。

面對連日本土疫情大爆發，其中台北市、新北市尤為嚴峻，萬華更是重災區，而且持續擴散中，賴士葆表示，地方政府表現比中央好太多，雙北市長廣設快篩站，連部立醫院都沒有這樣做，代表陳時中領導無方，而且嚴重失職，「陳時中已經疲倦了，蘇院長也是，再猛也是強弩之末，內閣應該要改組，這時還不改組真的說不過去。」

另外，美國預定在6月底前釋出2000萬劑疫苗到海外，駐美代表蕭美琴表示「進洽爭取中」，賴士葆不解，蕭美琴之前都在幫邦交國巴拉圭、宏都拉斯、瓜地馬拉找疫苗，那時也沒在幫台灣，結果最近才開始幫台灣爭取疫苗，疫情到後來就是疫苗和病毒的決戰，之前台灣疫情相對趨緩的時候，衛福部就應該告訴蕭美琴我們很需要疫苗，「既然執政黨說台美關係那麼好，爭取2000萬劑應該不是問題吧？」

談到近日的大停電，賴士葆表示，這明顯看來就是缺電，各位想想，民眾如果住高樓，沒有電要一台階一台階的爬上去，老人小孩或肢體不便的人怎麼辦？民眾不分黨派都已經民怨沖天，蔡總統去年年底民調已經掉了2成，在這幾次停電後民調一定會繼續下滑。

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(中時 )