本土疫情飆破千例，台南市維持準三級警戒，並關閉休閒娛樂場所，台南市政府動員937人次警力、查緝994家業者，截至5月17日，台南市警察局查獲14家疑違法中央流行疫情指揮中心停業規定，經查證2家尚不屬休閒娛樂業，12家為應停業規範，衛生局預計裁罰72萬元，每件6萬元。

台南市衛生局指出，違反關閉場所規定，將依傳染病防治法第37條第1項第2款及同法第67條第1項第2款規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

衛生局重申，17大娛樂場所，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所，都屬於此次停業類別。

鑒於此類場所具有高度密集特性，且無法保持社交距離、或會密切接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所，請各家業者共體時艱，配合防疫，違規者將依照傳染病防治法進行開罰，台南市長黃偉哲再次提醒市民朋友，防疫需全民共同配合，全面戴口罩、勤洗手、減少不必要聚會，才能對抗病毒。

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(中時 )