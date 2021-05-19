台灣連續5年無緣WHA 國台辦：責任完全在民進黨

今年的WHA我方再度未收到邀請函，不過國際支持聲量又創新高，「七大工業國集團」（G7）及歐盟首度於本年外長會議公報中，明確支持台灣有意義參與WHO論壇及WHA，意義相當重大。外交部表示，政府會持續努力到最後一刻，呼籲WHO正視接納台灣參與全球公衛及防疫體系之重要性及必要性。

WHA每日會議有二場次，分別為日內瓦時間10時至12時，及14時至17時（台北時間16時至18時及20時至23時）。外交部已洽請友邦為我向WHO秘書處提交題為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」之提案，要求將我案以「補充項目」(supplementary item)列入WHA議程。

外交部指出，本年國際社會予我支持之聲量不斷創新高，目前各友邦已採取之助我行動，包括為我提案、致函、通過決議、高層公開發言及社群媒體發聲等多元方式。此外，越來越多理念相近國家之行政部門以高層發聲、國會答詢及發布聲明等方式予我支持。

此外，外交部、疾管署、美國在台協會、日本台灣交流協會、英國在台辦事處以及澳洲辦事處昨天共同舉辦全球合作暨訓練架構 (vGCTF)「公共衛生 – 疫苗接種策略」線上國際研習營，來自台灣、美國、日本、英國、澳洲、以色列及加拿大的公衛專家齊聚線上，與全球衛生專家共同分享新冠疫苗接種計畫的經驗和趨勢。

美國在台協會處長酈英傑致詞表示，每個國家和地區在新冠疫苗接種計畫上都處於不同的階段。然而，很遺憾的是，還是有許多人無法獲得疫苗。今天我們齊聚一堂，為的就是以全球衛生領域合作夥伴的角色，共同分享經驗並從這些經驗中汲取教訓。我們希望能在今天的研習營中建立溝通管道，協助彼此對抗全球疫情的新興挑戰。沒有一個國家能夠獨自面對，只有通力合作才能戰勝這場疫情。

酈英傑說，台灣無私地與全球社群分享經驗，或是捐助價值超過數千萬的醫療設備，給印度等有需求的國家，「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」這句話一點也不為過。

酈英傑強調，台灣有意義地參與WHA，不僅能讓台灣人民受益，也能造福全世界。這場疫情不只凸顯了台灣在研究、發展、製造和供應有效治療方法，包括疫苗等領域的卓越能力，也彰顯了台灣是個慷慨大方且可靠的夥伴。隨著全球疫情的持續發展，全世界實在不能讓任何人被排除在國際衛生網絡之外。美國支持台灣有意義地參與WHA，排除台灣將會損及全球健康和安全。

(中時 )