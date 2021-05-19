化學兵進駐彰化全縣大清消，縣長感謝國軍贈加菜金。（吳建輝攝）

因水果批發商所衍生出來的歌唱班疫情迅速擴散，18日王惠美請求中央協助，當天下午就獲中央支持，派遣國軍協助，在溪湖重點地區協助清消。（吳建輝攝）

王惠美說，會再向十軍團請求支援時間延長到14天，協助完成所有清消工作，讓民眾能更加安心。（吳建輝攝）

彰化新冠肺炎疫情爆發，嚴峻情況緊追雙北，彰化縣長王惠美請中央協助，協請十軍團36化學兵群支援，配合當地清潔隊進行全縣大清消，19日王惠美特地前往前線，感謝所有國軍弟兄幫忙，並致贈加菜金，王惠美說，感謝中央全力支援，一起守護民眾的健康，也拜託鄉親配合相關防疫措施，共體時艱。

因水果批發商所衍生出來的歌唱班疫情迅速擴散，18日王惠美請求中央協助，當天下午就獲中央支持，派遣國軍協助，在溪湖重點地區協助清消，一共派出官兵60名，2台重型消毒車、4台悍馬車裝載4台輕型消毒器、5台背式消毒器、3台氣霧機等輕重機具協助消毒。

王惠美說，會再向十軍團請求支援時間延長到14天，協助完成所有清消工作，讓民眾能更加安心，縣府也將在禮拜六、日一起進行全縣清消活動，除了感謝國軍之外，也有許多企業、民眾致電到縣府關切，表示願意出錢出力協助防疫，再次感謝所有人的支持，以及民眾的配合。

防疫視同作戰，今天十軍團陸續在溪湖等鄉鎮實施重點清消作業，範圍包括各機關辦公廳舍、巷弄街道等公共環境，期待能有效阻絕病毒傳播，防止疫情擴散。衛生局也呼籲，落實勤洗手、戴口罩並遵守「社交距離」的規定，減少出入公共場所，避免參加不必要的集會，共體時艱、齊心防疫。

(中時 )