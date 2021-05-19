IC元件缺料影響客戶拉貨，佳凌(4976)4月合併營收下滑至1.42億元，不過佳凌預估，5月及6月合併營收將回升，佳凌4月底已送件申請辦理現金增資，順利的話5月底可望生效，由於近期股市波動劇烈，佳凌亦觀察股價變化，希望下半年能夠順利完成募資。

新冠肺炎疫情帶動安控視訊需求，且全球車市自去年下半年復甦，新車搭載ADAS滲透率提升及無人駕駛應用增加，引爆車載鏡頭需求強強滾，佳凌營運也自去年第3季擺脫谷底順利轉虧為盈，在接單暢旺下，今年第1季稅後盈餘2791萬元，每股盈餘為0.24元；累計前4月合併營收為6.19億元，年成長117.54%。

儘管目前安控、視訊及車載鏡頭訂單狀況良好，但IC元件缺料還是干擾客戶拉貨，致使佳凌4月合併營收下滑，不過佳凌認為，5月及6月合併營收可望回升，第2季營運可望優於第1季。

為因應鏡頭強勁需求，佳凌也積極擴產，去年公司資本支出約1到2億元，其中約70%到80%資金用於擴產視訊安控產品，20%到30%用於投資車載相關精密金屬設備，去年視訊、安控及光通訊等消費性電子產品約佔佳凌營收約60%到70%，車載鏡頭約佔20%到30%，投影機等大鏡頭佔比約10%左右。

佳凌計畫辦理現金增資2000萬股，4月底已送件，順利的話5月底可望生效，由於近期股市波動劇烈，佳凌亦觀察股價變化，希望下半年能夠順利完成募資，募得資金將用於充實營運資金及購置機器設備需求。

(時報資訊)