台灣疫情緊張，不過歐美已漸漸趨緩，豐泰(9910)最大客戶Nike2021年展望正向，再加上公司的產能擴充、ASP提升且匯率干擾減緩，法人預期，豐泰今年營收及獲利將呈現雙升的局面。

歐美疫苗施打普及率提升，外出需求增加，有望帶動服飾及鞋類需求回升。全球運動鞋最大品牌商Nike門市恢復營運且深耕電商見效，疊加庫存偏低，再度上修2021年展望，預估營收成長幅度約11~16%，顯示2021年服飾及鞋類市場呈現溫和復甦。

印度新冠肺炎疫情嚴重，豐泰印度廠區自主停工10個工作天(5/12~5/23)，由於部分訂單可轉移至其他廠區，影響程度有限。在新增產能部分，公豐泰維持7~10%產能擴增速度，除大陸外的另三個區域都有新產能開出。缺櫃問題也逐漸趨緩當中，公司銷量與產量數字保持平衡。整體而言，在主要客戶拉貨力道提升下，法人樂觀預估，豐泰2021年營收將呈現雙位數成長。

豐泰4月自結營業利益為9.5億元，稅後EPS為0.74元，與3月0.75元幾近持平，儘管4月台幣升值壓縮部分獲利，但在產業復甦及主要客戶拉貨下，豐泰營收及盈餘與前月相當。

(時報資訊)