雙北防疫升級，新北市長侯友宜超前部署，前兩日記者會中強調，新北市除進入準四級警戒外，也做好封城的準備。不過有網友發現，網軍疑似開始製圖攻擊侯友宜，忍不住痛批「真的很垃圾」。

PTT論壇有網友發現，臉書社團「日台列島論壇」已經開始製圖攻擊侯友宜，指侯友宜表示已做好封城準備與演練，請問侯市長，「封城必須有國軍進駐及管制！請問你與哪個國家的國軍進行過演練了？」

該網友自稱住在新北林口老家，昨到板橋洽公順便逛逛環球百貨，發現各店家都很確實閉關防疫，餐飲只能外帶不能內用，對於近期侯市長的鐵血政令，不戴罩就開罰、八大行業閉關、室內群聚不得超過5人等，真的很有感。

該網友認為，侯友宜說了什麼建議、做了什麼事，是真的蠻有遠見跟佈局規劃的，並批中央「抄作業抄得四不像」，還不准地方政府自己處理，整個新北市民乖得跟貓一樣，結果還看到側翼火力全集中，良心真的被狗啃，且中央防疫只會讀稿、製圖、抹紅抹黑，製圖師還不敢署名，到底是哪個單位作圖出來請公款的？

對此，其他網友則表示，已經打好幾天了吧，「垃圾側翼，萬惡之源」「1450進攻啦」「側翼蟑螂真的很多」「別人在辛苦防疫，這些垃圾在幹嘛」，嘴巴講團結防疫，實際上到處攻擊想要安全下莊。

另有人抱持平常心，說「習慣就好了」「笑一下不錯啊」，且現在這種圖打不痛敵人了啦，老招了，何況如果台灣沒台北、新北這兩個市長，真的會很慘。

網友指有網軍開始攻擊新北市長侯友宜，引發討論。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)