雙北疫情嚴峻，不料卻有不肖業者趁亂排廢水，新北環保局18日11時許接獲通報，泰山區大窠溪疑遭排放廢水汙染，稽查員會同水利局聯手，查獲泰山憲兵訓練中心營區內的營建工程基礎開挖作業產生廢水，卻未妥善處理排放，依違反水汙染法依法告發，最重可處300萬元罰鍰。

環保局說明，18日11時許接獲水利局通報，泰山大窠溪舌閥排水處，疑遭排放混濁泥水汙染，環保局第一時間趕赴現場勘查舌閥排水狀況，並依水利局水路資料循線找到來源。

環保局表示，現場查獲有一營造工程有限公司承攬該營區新建工程，其從事基礎開挖作業時其黃泥色廢水未經妥善處理，逕行排放廢水於地面水體，確已影響水體品質；現場經稽查人員投以藍色示蹤劑確認流體流向，經確認無誤，依法告發。

環保局表示，近年來相關工程施作常會產生廢水，為顧及環境品質環保局會加強查緝，未因疫情嚴峻就疏於查核，反而加強河岸旁或沿線流域工程查察，同時提供民眾更多元的檢舉管道，讓稽查員可以於第一時間趕往汙染地點即時查獲元兇。

(中時 )