疫苗來了！ 行政院宣布 第二批40萬劑AZ疫苗今下午4點抵台｜

好消息，台灣透過COVAX採購的第二批AZ疫苗將於今天下午抵台，行政院發言人羅秉成表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午有向蘇貞昌院長報告，今天下午4點將有40萬劑AZ疫苗運抵台灣，可以說是及時雨，相關細節下午指揮中心記者會將會進一步說明。

羅秉成說，第二批40萬劑AZ，昨天深夜已經從荷蘭阿姆斯特丹起飛，預計今天下午4點會運抵台灣，後續相關疫苗採購仍會持續；至於疫苗運抵後，施打兌現及順序，統一由指揮中心說明。

(中時 )