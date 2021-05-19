好消息！行政院宣布第二批40萬劑AZ疫苗今下午抵台 12:042021/05/19 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人羅秉成。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗來了！ 行政院宣布 第二批40萬劑AZ疫苗今下午4點抵台｜ 好消息，台灣透過COVAX採購的第二批AZ疫苗將於今天下午抵台，行政院發言人羅秉成表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午有向蘇貞昌院長報告，今天下午4點將有40萬劑AZ疫苗運抵台灣，可以說是及時雨，相關細節下午指揮中心記者會將會進一步說明。 羅秉成說，第二批40萬劑AZ，昨天深夜已經從荷蘭阿姆斯特丹起飛，預計今天下午4點會運抵台灣，後續相關疫苗採購仍會持續；至於疫苗運抵後，施打兌現及順序，統一由指揮中心說明。 《國際社會》下一批AZ疫苖 最晚6月底抵台 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 (中時 ) #AZ #40萬 #台灣 #運抵 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林鄭月娥：香港已118萬人接受第一劑疫苗 12:262021/05/18 兩岸 周玉蔻「獨家好消息」來源曝光 遭質疑竟嗆網友：滾啦 12:152021/05/18 政治 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 路透：美介入助台協調 加快新冠疫苗交貨 11:262021/05/18 國際 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 不斷更新》指數報復性反彈 台股暴漲700點 重回萬六 09:042021/05/18 財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 政治熱門新聞 陳時中不敢蓋方艙醫院？楊志良脫口狠酸一句 全場笑翻 - 政治 直播》穩住醫療量能 柯文哲發令：徵召退休醫護上陣 - 政治 陳時中本來不願快篩？醫學會理事長驚爆不為人知內幕 - 政治 疫情多點爆發 你對蔡政府防疫有多滿意？ 最新民意曝光 - 政治 該承認蔡英文「不缺電」在唬爛嗎？媒體人曝綠營正陷入兩難 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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