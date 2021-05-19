警方將店內男客人依違反傳染病防治法函送裁罰。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市目前準三級防疫，有23個場所及選物販賣機店皆停止營業，但「防疫停業禁令非口號！」，避免防疫破口，台中市警第二分局18日再出擊，查獲漢口路上無店招牌按摩店及中清路上1家娃娃機店，警方將9人依違反商業登記法及傳染病防治法函送裁罰。

因應國內疫情嚴峻，台中市政府自5月15日宣布23大行業及選物販賣機店業者暫停營業，警察局各轄區分局動起來，近期擴大臨檢各轄區八大娛樂行業，被查獲的「無名按摩店」暗中營業，雖大門深鎖但其實有客人入內消費，找小姐按摩。

警方發現，「無名按摩店」該店不僅未實施實聯（名）制登記，店內小姐更連口罩都大膽不戴，4名按摩小姐及3名男客人儼然視疫情為無物，當場對民眾予以告誡，並將江姓負責人依違反商業登記法及傳染病防治法，函請臺中市政府裁罰。

警方指出，22歲的江姓負責人在店內，被突如其來的警方大動作臨檢，一時太過緊張，直說焦慮還跟警方請求要到外面抽煙紓壓，一度被員警拒絕，附近有民眾經過直呼：「老鼠屎！」擔心淪防疫破口。

警方於當天再查獲，複查發現選物販賣機業者仍繼續營業情形，立即蒐證並循線通知追查36歲張姓負責人到案說明，警方將張姓負責人依違反商業登記法及傳染病防治法函送裁罰。

台中市警第二分局表示，警方隨即規劃複式警力，清查並實施多時段複查轄區八大娛樂行業，同時與里鄰長、保全及大樓管管委會建立聯繫管道，防止有業者心存僥倖偷偷營業，形成防疫破口。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，針對轄內列管250餘家列管應停業場所，持續加強稽查，預防業者暗中營業。避免有女陪侍之高風險特種行業場所，無照黑數及外來色情業者在本市另起爐灶，另派便衣警察暗中查察，呼籲相關業者切勿心存僥倖，以身試法。

(中時 )