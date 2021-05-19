大陸疫情趨緩，背後也同步涉及不少防控疫情措施，包含透過行動支付的進一步應用與普及，來降低紙鈔交付的傳染可能性。甚至中國銀行前行長李禮輝也曾在受訪時提到，在當前防控疫情的情況下，數位貨幣應該可以加快發行，成為推動大陸發展數位人民幣的意外推進因素。

觀察數位人民幣的迅速試點與落地應用，甚至近日在第四屆數字中國建設峰會上，建行首次展示在飛機航班上使用數字人民幣進行無接觸、無需網路的購物支付方式，當乘客在飛行過程想購買服務或產品時，在手機處於飛行模式下，即可通過「碰一碰」完成數位人民幣支付。

而在無接觸支付上，例如浙江銀聯有關人士也曾說明，以銀聯「非接觸」支付為載體，浙江銀聯組織展開交通出行、居家生活便利等相關場景的惠民活動，拓展加油、醫療健康、生鮮平台等民生線上消費領域，呼籲在日常生活中形成非接觸支付的消費習慣，在便捷支付時增加一份放心。

(旺報 )