疫情升溫，國防部副部長張哲平今天在立法院表示，國防部已提供20餘處閒置營區給防疫指揮中心運用。國防部也採取異地辦公措施，部長與副部長辦公處所不在一起。

此外，張哲平表示，包括國軍新訓中心官兵就寢、行動、操課都有適切防護，人員收假確定沒問題才進入營區；他並強調，國防部和相關主官從未下令國軍戴口罩睡覺。

另國防部表示，面對疫情的嚴峻考驗，國軍嚴陣以待，各項的防疫作為，都是依照中央流行疫情指揮中心防疫的指導，保持高度警戒，以高標準的態度來執行，以降低感染的風險。目前國軍官兵包括化學兵、醫護都在全力以赴，全力協助縣市政府防堵疫情，這也是目前最重要的事，我們一起度過這項考驗，也希望國人共同支持。

國防部表示，週末的收假位置，看起來是在空曠的地方，但是沒有做好保持社交距離，確實要做檢討，我們會更小心，避免發生這種情形。

國防部說，國軍一切的防疫作為，都是遵照央流行疫情指揮中心的標準執行，但並沒有睡覺要戴口罩這項要求。國防部會請專業醫護人員到各單位瞭解協助，如果有不適當的情形，會立即給予協助及指導。

(中時 )