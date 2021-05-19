高市觀光局每周1次嚴格檢查防疫旅館。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄疫情升溫，防疫旅館需求激增，高市觀光局指出，截至19日統計，有52家、3405間，近期積極協調旅宿業者再增1000間房，以目前入住率5成5來看，量能相當充足。

觀光局表示，5月初就開始積極與旅宿業者媒合及說明，陸續有增加防疫旅館服務量能，但業者有一定程序要申請，還需通過衛生局的檢查，才能正式上線，「有些（旅館）會退，有些會進」，這幾天預計每天會增加200房。

觀光局強調，防疫旅館每天供應量不一定，高雄沒有限定只能設籍高雄才能入住，市長陳其邁也曾說「如果量能夠就幫助其他縣市，或是有特殊需求都可以幫忙」，今年農曆春節期間防疫量能擴充速度全國第一，更獲得交通部「推動防疫旅宿貢獻獎」。

針對交通部5月16日起，防疫旅館每房補助從800元調升為1000元，是否增加旅宿業者加入誘因？觀光局說，多少會提高意願，但以目前幾乎沒有國旅客來說，的確有不少業者有意加入，但還是要看業者自身評估狀況。

觀光局指出，防疫旅館必須符合全棟使用、動線分流的旅館，觀光局也以最高標準嚴格執行防疫措施，維護入住者、工作人員及民眾的健康，除每周一次嚴格稽查之外，並與衛生局合作辦理多場防疫旅館工作人員清潔消毒示範說明會，防止疫病傳播。

高市旅館公會理事長周文彬開設的文賓大飯店，已轉做防疫旅館1年。他認為，防疫旅館至少較為穩定，員工的薪水付得出來，畢竟現在高雄是疫區，旅館都沒人住，公會會員各個哀哀叫。

周文彬說，目前防疫旅館入住率9成，但其實防疫旅館不是太好做，光是整理一個房間就要花2個小時，必須注意每一個清消環節，也須時時刻刻留意客人狀況，而員工除暴露風險外，有時還得面對客人無理要求或謾罵。

(中時 )