台中市環保局動員和平區清潔隊針對平等國小校園、教室進行全面性消毒。（民眾公司提供／王文吉台中傳真）

台中市衛生局召集相關單位急赴梨山設立疫情前進指揮所，防疫小組順利通過中橫便道管制站。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

台中市最偏遠的和平區平等國小師生家長59人爆出萬華足跡史，其中5人出現上呼吸道相關症狀，昨自行前往梨山衛生所採檢，引發部落恐慌。衛生局連夜整備口罩、酒精、防護衣、快篩試劑等防疫物資，今日由副局長陳南松召集相關單位，中午將在平等國小成立快篩站。

據了解，平等國小全校共有39名學生，其中32名學生北上參賽，隨團有15名教職員及12名家長。校方安排師生9日、10日入住松山區一家飯店，11日另有教職員及家長北上應援，轉而入住萬華區1間飯店，當晚部分師生徒步到西門町的峨眉街用餐。

萬華社區感染疫情爆發，引發部落居民恐慌，大家近日都緊戴口罩、勤洗手及加強消毒，並減少外出。昨陸續有4名學生及1名家長出現喉嚨痛、咳嗽等上呼吸道症狀，5人自行前往梨山衛生所採檢，報告預計21日出爐。

環山部落恐慌指數炸鍋，台中市衛生局、環保局、民政局等相關單位連夜組成防疫小組，19日一早急赴梨山成立疫情前進指揮所，並在平等國小設快篩站。防疫小組上午10點20分經由谷關進入中橫便道，谷關工務段特別出動前導車、後衛車，戒護防疫車隊通過中橫便道。

台中市府將在梨山設立疫情前進指揮所，除進行疫調、校園及部落進行全面性消毒，衛生局也已整備口罩、酒精、防護衣等防疫物資，中午將在平等國小成立快篩站，並通知萬華接觸史的師生及家長59人優先篩檢，由於篩劑約有500劑，如有餘裕應可開放部落居民篩檢。

(中時 )