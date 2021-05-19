台灣高鐵公司宣布，配合行政院實施「簡訊實聯制」，今（19）日中午12時起，於車站各出入口、閘門、售票處及服務台張貼QR code，敬請旅客配合於乘車前及出站後掃描，以落實防疫追蹤，確保自身及公眾健康安全。

高鐵公司昨日也決定調整每周營運班次，自5月21日至6月10日實施短期班表，由原每周1016班次調減至845班次，砍掉約2成運能，各車站全時段每小時至少維持南下、北上各1至3班次旅運服務。

【LIVE直播】行政院召開「簡訊實聯制」記者說明會｜2021.05.19

(中時 )