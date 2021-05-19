高鐵宣布今中午12時起 各車站實施「簡訊實聯制」 12:112021/05/19 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣高鐵公司宣布，19日中午起配合行政院實施「簡訊實聯制」。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵公司宣布，配合行政院實施「簡訊實聯制」，今（19）日中午12時起，於車站各出入口、閘門、售票處及服務台張貼QR code，敬請旅客配合於乘車前及出站後掃描，以落實防疫追蹤，確保自身及公眾健康安全。 高鐵公司昨日也決定調整每周營運班次，自5月21日至6月10日實施短期班表，由原每周1016班次調減至845班次，砍掉約2成運能，各車站全時段每小時至少維持南下、北上各1至3班次旅運服務。 【LIVE直播】行政院召開「簡訊實聯制」記者說明會｜2021.05.19 訂閱影音： 中時新聞網 上班日好緊張 北捷台鐵運量驟降 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 (中時 ) #班次 #防疫 #高鐵 #簡訊 #實聯制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 10:132021/05/18 社會 酷課雲採分區分流 老師打臉「我們照表上課」 11:372021/05/18 生活 黃士修爆今恐持續分區停電 台電已勸廠商暫停產線 05:572021/05/18 政治 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 《半導體》5G不單只攻智慧機 聯發科PC找來3位神隊友 11:432021/05/18 財經 光華商職「小而美」 無壓力升學一樣不含糊 10:362021/05/18 寶島 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 高雄星級飯店 改賣便當度小月 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 新北本土確診再破百例 這一區染疫人數最多！超越板橋 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 疫情爆、美術館區豪宅傳確診？高雄市政府10：00緊急召開記者會 - 生活 桃園增12例確診 8人足跡曾到萬華 這4班區間車乘客留意 - 生活 疫情升溫 東海大學、朝陽科大各1學生確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。