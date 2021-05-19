擁英美雙重國籍的女星莉莉柯林斯（Lily Collins）主演美劇《艾蜜莉 在巴黎》(Emily in Paris)，影集在Netflix一推出就受到廣大觀眾的喜愛，累積不少粉絲們關注二季影集是否續拍，日前莉莉柯林斯在個人IG發文表示目前已接種2劑新冠疫苗，並呼籲大家:「我們每個有能力協助周圍的人接種疫苗，並幫助這個國家、世界開始前進。」

莉莉柯林斯於本月3日在IG分享，影集《艾蜜莉在巴黎》正式開拍第二季，日前在法國和劇組連日拍攝影集，並在蔚藍海岸(Côte d'Azur)開心地紀念打卡拍照，並在文中寫下:「女孩們回來了，超開心和大家團聚！」第二季與劇中男主角加百列（Gabriel）是否會跟艾蜜莉(Emily)更多的發展機會? 令影迷等候影集上映。莉莉柯林斯表示:「完成接種疫苗後，不代表能更快樂、更輕鬆，知道並非每個國家都可以接種疫苗，對於不確定是否要施打的人，請給他們友善的態度，並向已接種疫苗的人，致以崇高的敬意。」

莉莉柯林斯表示: 「在美國可以施打到疫苗，感到非常榮幸，明白可以施打疫苗並非理所當然，面對疫情的來臨，我們比以往任何時候都，更緊密地聯繫在一起，不只是我們個人，而是我們所有人，應當彼此應互相照顧、做對的事情，向所有人傳遞愛與光。」同理心的表現，該貼文有79.2萬人按讚。

許多網友在接種疫苗貼文底下留言支持: 「做的好! 」、「姊 謝謝使用平台來分享」、「明天我有第一劑輝瑞疫苗」、「替妳感到開心 在巴西沒有接種過疫苗 但仍保持著希望」、「太棒了 上週我也去打了第二劑」、「你非常友善與慷慨」。

(中時新聞網)