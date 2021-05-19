瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）2020賽季因為兩次膝蓋手術，整個賽季打完年初澳洲網球公開賽就暫時休兵，本周在ATP日內瓦公開賽回歸賽場，男單首輪輪空，第二輪16強是他首場賽事，卻4比6、6比4、4比6不敵西班牙選手安杜哈爾（Pablo Andujar），自己在家鄉瑞士的32連勝也喊停。

世界排名第75的安杜哈爾，開賽就相當強勢，雖然第二盤是費德勒扳回一城，甚至第三盤也是費爸先握有4比2領先優勢，但最終費爸還是繼今年3月卡達公開賽8強出局後，吞下了2連敗。

從勝利邊緣到落敗，費德勒說：「當在第三盤取得4比2領先時，就心想：『挺不錯的，我應該可以來場逆轉勝，但就在自我感覺良好時，短短10分鐘戰況就全部扭轉。』網球比賽有時就是這麼殘酷，我感覺到發球無法堅持下去，今天表現確實不夠好。」

費德勒過去一向都在瑞士日內瓦賽事表現出色，上一次在家鄉吞敗是2013年10月27日，當時他參加巴塞爾網球賽，於決賽飲恨阿根廷選手迪波卓（Juan Martin del Potro），前一次在紅土賽事輸球，是2019年法國網球公開賽男單4強，不敵「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）。

(中時 )