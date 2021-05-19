台灣新冠肺炎疫情爆發，醫療量能紛紛拉警報，對此，新北市長侯友宜考慮建蓋「方艙醫院」，台北市長柯文哲認為「來不及了」，想直接徵用大型旅館，至於指揮官陳時中則是回應：「不考慮」。而資深媒體人黃暐瀚則是直言，「台灣需要方艙醫院！」

黃暐瀚今(19)日在臉書發文指出，台灣到底需不需要方艙醫院呢？他訪問防疫協會理事長、感染科醫師王任賢，王醫師說：「台灣確實有需要方艙醫院」。黃暐瀚指出，方艙醫院就是收治「輕症」或「無症狀」病人的空曠醫院。這類病人，待在專責醫院，甚至負壓隔離病床，其實，算是一種「醫療浪費」，但過去台灣疫情不嚴重，PCR篩檢工作也移到急診室進行，尚可應付。

但現在狀況已有不同，黃暐瀚指出，現在醫療緊繃，前幾天甚至傳出病患插管，得推到走廊進行（因為急診室已經爆滿），這種時候，有效分流，才是正辦。檢疫者，住防疫旅館；輕症者，待方艙醫院；重症者，交付大型專責醫院診治。唯有這樣，才能應付接下來的狀況。

而陳時中部長的主張是，輕症者應去集中檢疫所，但既然是「輕症」，代表他已經是「病人」，病人就應該在醫院，集中檢疫所並不是「醫療機構」，收治病人違反醫療法，會有問題。至於台北市長柯文哲的主張，是把大型防疫旅館改成集中檢疫所，但一般的檢疫者（非確診者），不與同住，至於這個機構，算不算是「醫院」，目前柯市長沒有明示。（地方政府有權將之，設置為醫院）

黃暐瀚認為，唯有分流，才能阻絕疫情；如果「方艙醫院」這個字眼，給人不好的想像，不願接受，王任賢理事長說，那就叫「輕症醫院」、「檢疫醫院」，甚至「貞昌醫院」都可以。

談台設方艙醫院「沒考慮」 陳時中：集中檢疫所當緩衝

開地方政府第一槍！ 侯友宜正式徵用旅館房間作集中檢疫所

(中時新聞網)