疫情急飆，各大學皆已展開遠距教學，以保障師生安全，不少陸生卻在此時決定返鄉回大陸。一名碩士陸生透露，去年被阻擾回台經歷，仍餘悸猶存，又考量到沒有健保，若染疫或健康出現問題，一定被台灣排斥在醫療體系外，「我們是被政府拋棄的一群人」，基於如此考量，身邊不少將畢業陸生已買妥機票，準備返陸。

台北某公立大學碩士陸生表示，台灣近期疫情急遽飆升，恐懼感確實在校園裡蔓延，對陸生來說，大多親身經歷過大陸封城狀態，「如果封城，哪裡都走不了，大家（陸生）都很害怕這樣的結果，都在問，去哪裡做核酸檢測，想機票回家」。

不過，該名碩士陸生說，台灣民眾素質高，醫療品質也好，他對台灣防疫很有信心，但新冠肺炎傳染很多是「不明的狀態」，如今無法掌握確診人數多寡，很有可能都潛藏在人群中，讓人擔憂。

該名陸生稱，在他身邊，確實已有不少陸生買好機票，本周就要返回大陸，但這些大多是具備畢業條件，像是已經碩二是正在寫論文的準畢業生，指導老師也都很配合，可讓陸生採取線上口試。

不過論及自己的情況，該名陸生則說，即便他才碩一，擔憂疫情如沒有緩解，近日也已買好6月30日飛回上海的機票，提前為返鄉做準備，「先買好，為了未來有一個選擇的權利，至少有條出路」，不過如果台灣如果6月中旬疫情趨穩，就會退訂機票。

該名陸生近一步提到，4月份在台灣打疫苗時，醫生詢問是否有健保卡，讓他與陸生同學非常擔心，在台灣沒有醫療保障，再加上去年被百般阻饒回台就學，「真的有什麼事，政府也不會管你，我們是被政府拋棄的一群人，為什麼我要打疫苗？因為台灣政府不會管我，只好打疫苗。」

一名游姓陸生家長則說，孩子就讀台北某所老牌私立大學，也已買好機票，本周返回大陸。

游姓家長提到，現在台灣各大學到學期末都採取網路課程，再加上台灣疫情充滿不確定，「比起大陸，台灣防疫工作太佛系，力道小的多」，決定讓孩子先回家。

至於之後孩子是否還能回到台灣，已非首要考量問題，他也說：「去年這時候，忙著讓孩子回台灣，這時候忙著讓他回來，真是太折騰了！」

對於陸生出現離台現象，北部某老牌私校新聞系教授表示，陸生是外籍生中母體最大者，想返鄉的人較多，也不足為奇，況且學校再過4周學期就結束，陸生想要回家，度過將近3個月的暑假也很正常。

該名教授特別提到，去年大陸疫情蔓延時，大批台生由陸返台，台人大聲叫好也伸手歡迎，因此呼籲大家將心比心，即便陸生有「逃難」想法，也屬合理，不必苛責。

(旺報 )