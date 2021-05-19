本土疫情升溫，疫情指揮中心日前宣布，台北市、新北市疫情警戒升為第三級，民眾進出賣場、商店等公共場所必須實施實聯制，但實聯制系統不統一造成亂象，且有個資外洩疑慮，行政院今公布「簡訊實聯制」，只要三步驟，五秒就能完成，預計今天下午3點正式開放，未來透過手機掃描QR Code後，無須再填寫個人資料，也不用付費，更沒有個資外洩疑慮。
因應本土確診案例增加，雙北市防疫警戒升高為第三級，民眾進出各大場所及餐飲業必須實施「實聯制」，為解決店家提供QR Code或紙本方式讓民眾填寫不便，行政院透過口罩實名制系統開發「簡訊實聯制」，今正式發表並將於下午開放使用。
行政院數位政委唐鳳表示，民眾只要掃店家提供的QR Code，按下連結後，發送訊息就完成登記；若沒有照相功能手機，民眾只要簡訊輸入1922，並在訊息欄輸入店碼，發送簡訊後就完成，簡訊費用由各電信業者全額吸收，民眾不會額外產生費用。
唐鳳說，簡訊紀錄留在電信業者，僅供指揮中心疫調使用，資料只會保留28天，電信業者只知道傳訊息，從後台只會看到場所代碼，並註明僅供防疫目的使用，無須擔心個資外洩問題。
(中時 )
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