蘇晏霈與黃文星一身台客LOOK。（民視提供）

蘇晏霈在民視八點檔《多情城市》中，因為被「蔡金枝」附身，化身成角頭大姊大，以往角色都是乖乖牌的她，不僅肢體動作有很大的變化，連講話口氣做足功課，一句與藍葦華對話時吐槽對方的「啥什麼款」台詞，也讓觀眾噴笑。她表示，這次「蔡金枝」完全解放了她的思想跟情緒，連她自己演出都意猶未盡，坦言大姊頭角色讓她生活找到發洩出口，且娛樂到觀眾也是當演員的職責。

蘇晏霈笑說身邊朋友看到「蔡金枝」後，都傳簡訊鼓勵她，甚至說這個角色超級適合她的，其他演員像侯怡君、藍葦華跟賴慧如等人也會傳授一些角頭老大該有的幾招動作，像是抖腳或者犀利的眼神，種種建議都讓她更有自信，也演得更得心應手。

蘇晏霈說，她演出壞壞的蔡金枝時，看到西裝畢挺的黃文星，突然一個念頭閃過「我很想看黃文星變成流氓的樣子」，她就跟黃文星討論如果編劇安排劉加堯變成流氓會變成怎樣，沒想到導演聽到覺得特別有趣，也跟編劇討論，讓兩人拿到劇本時又驚又喜，更卯足全力來拍攝。

難得在劇中獻出台客LOOK的黃文星表示，他在《多情城市》都是穿西裝，很少有穿休閒服機會，拍攝當下看到竟然要化身台客跟別人打架，讓他非常期待，還跟服裝造型討論要怎麼搭配，拍戲時也有很多即興發揮，令現場的人笑到噴淚，尤其蘇晏霈就像是被打開笑穴，整場笑不停。蘇晏霈也很感謝黃文星有給她建議，要她放手去演，給她超多鼓勵。

因應疫情緊繃，黃文星說，現在工作上劇組都做好防疫，他收工回家除了先消毒雙手，一定是衝到浴室先洗澡、刷牙，甚至衣服獨立清洗，保護自己也是保護好家人。蘇晏霈則說從這波疫情開始自己就很小心，收發信件跟包裹也會特別消毒一下，她說剛好自己很宅，除了拍攝跟工作以外，聚會通通都先暫緩，拍攝現場大家也口罩不離身，只有吃東西跟喝水會拿下口罩，全力配合就是希望疫情能夠盡速平緩。

(中時 )