全台本土疫情大爆發，雙北進入第三級警戒，呼籲人民非必要請勿外出，女星林心如遵照政策乖乖在家防疫，並透過社群網站分享生活，笑說：「終於再沒有藉口逃避煮菜這件事了。」色香味俱全的料理照曝光，網友除了盛讚連連，也狂CUE霍建華，「華哥好幸福啊！」

林心如17日下午在社群平台秀出在家防疫的日常點滴，「終於再沒有藉口逃避煮菜這件事了，但也意外發現我竟然很有做菜的天份，平時一次只有做一道菜的我（還得花上幾小時），在這段居家期間，每餐都可以做3道以上而且不用開著視頻學，真是意外的收穫呢！」她表示手機載了一堆生鮮網購app，每天都絞盡腦汁想菜色，「連我最不愛吃的茄子我都煮出來了實在很感人」感嘆媽媽真得很偉大，同時呼籲網友別當沙發馬鈴薯，好好待在家防疫，一起度過艱難的時刻。

菜色的照片曝光後，每樣料理都色香味俱全，彷彿隔著螢幕都能聞到香氣，好廚藝贏得網友盛讚：「很棒耶！而且顏色香氣都有出來」、「看起來好吃耶！而且盤子都很漂亮耶」、「女神手太巧」，連時尚媽咪Melody（殷悅）都留言：「我的天啊！你升級的也太厲害了吧，讓我刮目相看！林老師請開線上課，我要報名」徐若瑄也嚷嚷著「我也要吃！」林心如則笑回：「等你下次回來我應該可以辦一桌。」

值得一提的是，有眼尖的網友發現，林心如幾乎在每道料理中都加了辣椒，以為要訓練小孩吃辣，林心如笑回：「是大的那一隻！」暗指老公霍建華喜歡吃辣。

(中時新聞網)