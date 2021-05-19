虛擬貨幣市場近期出現震盪，比特幣、以太幣等主要貨幣都出現跌勢，專家認為，投機熱潮出現趨緩的跡象，且民眾拿紓困金炒作虛擬貨幣，讓市場淪為賭場，波動性因此增加，另外，大陸昨（19日）晚宣布各大金融機構不得進行跟虛擬貨幣有關的業務，封殺令也讓比特幣出現逾10%的跌幅。

Markets Insider報導，有「新債王」稱號的雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人Jeffrey Gundlach表示，虛擬貨幣是投機商品，人民拿著紓困金投資，讓市場充斥著熱錢，「民眾獲得他們原本不需要的錢，就會覺得自己是拿著莊家的錢來玩，從心理層面來看，確實就是賭場，波動性也增加。」

近期虛擬貨幣走勢疲弱，比特幣一周內累積跌幅逾20％，以太幣也出現逾13％的跌幅，對此，Jeffrey Gundlach說：「當前利率走升，市場風險增加，同時那斯達克指數表現欠佳，顯示投機熱潮逐漸趨緩。」

Jeffrey Gundlach認為，比特幣仍是觀察虛擬貨幣市場走勢的重要指標，如果比特幣的市值已經觸頂，那麼市場風向就會出現反轉，「通常泡沫破裂，是從指標性商品開始。」

年初，Jeffrey Gundlach就曾提出警告，比特幣出現過熱跡象，投資人需留意泡沫化風險，且由於聯準會寬鬆的貨幣政策，美股估值同樣高得離譜。

此外，大陸金融監管單位昨表示，虛擬貨幣發行單位不明，並非一般貨幣，因此不能在市場上流通，宣布各大金融與支付機構不得進行虛擬貨幣相關業務，形同封殺虛擬貨幣，這也讓比特幣出現逾10%跌幅，險些跌破4萬美元大關，目前暫報40,626.22美元。

(中時新聞網)