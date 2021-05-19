疫情急遽增溫，各級學校皆已展開遠距教學，禁止師生到校上課，但一名台灣師範大學陸生卻指出，校方近日通知陸生，如在疫期離台，將不適用安心就學方案，學校也不會提供遠距教學，更強調防疫旅館床位不足，因此不能候補，該名陸生無奈並直說：「學校威脅我們，大家心裡都不好受。」

該名陸生表示，近日收到台師大國際事務處訊息，承辦人員在內文明示：「若疫情升溫，指揮中心與教育部禁止境外生專案入境」，而陸生是以專案方式來台，「您下學期將無法入境，且因是知道疫情期間離境，會有入境限制，將不適用用於任何安心就學方案，所以也不會有遠距教學。」

該名承辦人並指出，「若新學期仍允許境外生專案入境，但因本校找到的防疫旅館床位確實不夠，您只能候補，屆時若有無法於學校指定日期返台，學校也不會提供遠距教學。」

該名陸生提到，他在大陸已打過疫苗，目前因畢業論文需要，必須返回大陸進行調查、做實驗，原本打算近期返陸，9月再回台灣，卻因校方規定而受限，「學校真的很讓人無語」。

該名陸生也說，身邊不少台師大陸生學長姐，也都有相同課業需求，論文寫的都是大陸相關題目，因此必須返回大陸進行田野調查，「現在剛好碰到疫情，學校威脅我們，大家心裡都不好受」。

該名陸生也說，去年歷經陸生返台遭阻攔的過程，在家待了1年才回到台灣，「歷經了一些事情，心裡很難過，學校制定政策對我們也不是特別友善」，像是網路遠距授課，校內諸多老師不願意開設，否則就是上課內容十分鬆散，「遠距也是做假的」。

(旺報 )