電爐廠豐興(2015)盤價持續開高，4月以來鋼筋、型鋼以及棒線均續漲，加上棒線、型鋼毛利率較佳，可望帶動第二季獲利再優於第一季，全年獲利也再比去年更好，挑戰新高。

國際鋼鐵原料價格攻高，豐興本周隨勢開高盤且漲幅擴大；其中，原料面的廢鋼漲600元，為每公噸1萬2200元；鋼筋調漲900元，為每公噸2萬2400元。型鋼產品大漲1600元，來到每公噸2萬7000元。

本周隨著國際廢鋼報價走高，豐興廢鋼再漲600元，從4月開始計算，廢鋼累計漲2100元。鋼筋本周續漲900元，為連續第八周漲價，累計漲3600元。另外，本周型鋼產品大漲1600元，來到每公噸2萬7000元，累計4月至今共計漲2700元。最新開出的棒線產品每噸大漲1500元至28900元。

豐興第一季營收78.96億元，季增3.78%、年增21.19%；毛利率13%，與上季及去年同期大約持平；稅後淨利6.75億元，季減4%，主要受業外轉投資收益減少影響，年增率為32%，EPS 1.16元。產品比重方面，鋼筋、型鋼及棒線營收比重約為43%、22%、34%。

展望第二季，隨著毛利率較高的型鋼及棒線需求暢旺，雖面臨鋼筋先前接的低價單影響，但鋼筋虧損有機會逐步縮減，型鋼以及棒線產品漲價效應助益下，整體獲利有望優於上季。法人推估，豐興第二季EPS有望優於第一季的1.16元，重回季、年雙增之表現，全年獲利也可望優於去年。

豐興去年每股淨利上揚至4.5元，今年挑戰新高，法人估豐興今年EPS達5元之上，上看6元。

另外，豐興表示，公司設有專線供電，生產不受近期全台輪流停電的影響。

(時報資訊)