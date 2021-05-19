日本政府18日公佈的經濟衰退消息，在當日並沒有立即性發酵，沒想到竟影響到19日大盤表現。在景氣成長相關類股走跌下，日經早盤除收黑近400點外，兩萬八千點關卡也快要不保。日經指數早盤跌1.4％或398.75點，收28,008.09點。至於東證指數也跌0.71％或13.6點，收1,894.14點。

朝日生命資產管理認為，日股除受國際盤勢走弱影響外，現正實施的緊急狀態，也是獨有利空消息，所以找不太到短期內要看到反彈的理由。

弱勢電信族群帶領隔夜美股收低，同時，新屋開工數據不好，也讓市場似乎忘了企業優於預期的獲利表現。

由於日本新冠疫情升溫，醫療系統緊繃下，又有取消七月東奧復賽聲音出現。

與景氣連動性大的類股，成為市場拋售對象，尤其是機械族群跌幅最大。

空調製造商大金跌3.6％，建築設備製造業者小松跌2.74％，而農業設備製造公司久保田也跌2.77％。

股價曾於18日一度創新高的豐田汽車，下跌0.74％，該公司表示，由於晶片短缺，6月將停止在日本位於北方車廠的生產作業。

豪雅漲2.34％，是東證核心30中漲幅最大的，其次是日本最大銀行業者MUFJ，也漲1.36％。同時，表現不佳的除了大金外，其次是下跌2.2％的軟銀。

(時報資訊)