英國首相強生(Boris Johnson)周二表示，目前並無確切證據表明，會導致讓英國推延下個月的解除新冠封鎖。
強生對記者表示，目前並沒有看到任何確切跡象，讓英國延後鬆綁。「但我們也必須保持謹慎，對一切事務保持密切觀察，幾天之後我們將知道更多」。
英國周二新報2412名單日確診人數，較前一天多了400多例。另外單日死亡人數為7人。
數據顯示，英國累計有3681萬人接受了第一劑疫苗，已超過英國總人口半數；而2055萬人已接受第二劑疫苗。
(時報資訊)
英國首相強生(Boris Johnson)周二表示，目前並無確切證據表明，會導致讓英國推延下個月的解除新冠封鎖。
強生對記者表示，目前並沒有看到任何確切跡象，讓英國延後鬆綁。「但我們也必須保持謹慎，對一切事務保持密切觀察，幾天之後我們將知道更多」。
英國周二新報2412名單日確診人數，較前一天多了400多例。另外單日死亡人數為7人。
數據顯示，英國累計有3681萬人接受了第一劑疫苗，已超過英國總人口半數；而2055萬人已接受第二劑疫苗。
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