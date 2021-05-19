英國首相強生(Boris Johnson)周二表示，目前並無確切證據表明，會導致讓英國推延下個月的解除新冠封鎖。

強生對記者表示，目前並沒有看到任何確切跡象，讓英國延後鬆綁。「但我們也必須保持謹慎，對一切事務保持密切觀察，幾天之後我們將知道更多」。

英國周二新報2412名單日確診人數，較前一天多了400多例。另外單日死亡人數為7人。

數據顯示，英國累計有3681萬人接受了第一劑疫苗，已超過英國總人口半數；而2055萬人已接受第二劑疫苗。

(時報資訊)