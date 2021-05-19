《商情》供給緩和 亞洲醋酸高價回落 12:172021/05/19 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供給緊張緩和，亞洲醋酸歷史高點回落；因全球醋酸廠產能重啟，緩解了供給吃緊情況，其中美塞拉尼斯位於新加坡的工廠停產時間較預期的短，以及下游醋酸乙烯VMA漲勢趨緩，本周醋酸現貨報價回跌3.5%，跌至1100美元/噸；日本和印度的買家因受到COVID-19疫情嚴重爆發，保持觀望，等待進一步的價格修正。 據了解，三月份因不可抗力因素停工的，英力士化學公司INEOS Petronas的產能利用率已從4月份的水平提高到90％以上。(商品行情網) 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 板橋推案續添供給 文化路指標案登場 (時報資訊) #力士 #醋酸 #供給 #緩和 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 境外資金匯回優惠落日倒數 台商掀搶搭潮 11:532021/05/18 財經 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ 10:012021/05/18 財經 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 《商情》運價減少 BDI指數連4黑 10:012021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 11:092021/05/18 財經 財經熱門新聞 E組注意！午後可能再停電 台電更改排序規則 - 要聞 台電備載容量剩6.19％ 比昨天還低 今停電剉咧等 - 財經 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 國泰金總部員工確診 董座1封內部信證實 - 要聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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