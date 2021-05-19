供給緊張緩和，亞洲醋酸歷史高點回落；因全球醋酸廠產能重啟，緩解了供給吃緊情況，其中美塞拉尼斯位於新加坡的工廠停產時間較預期的短，以及下游醋酸乙烯VMA漲勢趨緩，本周醋酸現貨報價回跌3.5%，跌至1100美元/噸；日本和印度的買家因受到COVID-19疫情嚴重爆發，保持觀望，等待進一步的價格修正。

據了解，三月份因不可抗力因素停工的，英力士化學公司INEOS Petronas的產能利用率已從4月份的水平提高到90％以上。(商品行情網)

(時報資訊)