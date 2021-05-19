過去一個月印度Coivd-19疫情升溫，印度投資人陷入現在到底該進場還是退場的糾結中？根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數，最新數據為117.1，回到「股債均衡配置」區間。瀚亞投資表示，印度債券在疫情期間儼然成為抵禦市場波動的利器，同時印度股市中長線看多，短期修正也帶來良好進場布局機會，息收價值更是震盪期間最佳防禦收益來源，建議投資人不妨均衡持有，做好資產配置。

以台股掛牌的印度ETF來看，富邦印度(00652)股價在5月14日已經站回5日線，近期沿5日線向上。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，先前印度SENSEX指數因為疫情出現高檔回檔，不過大盤近期表現止穩，並沒有隨著染疫人數增加再出現大幅修正，股市對疫情反應鈍化。林庭樟認為，今年印度依舊有經濟復甦、需求回升，以及政府政策支撐等題材加持，股市逢回修正都可以視為逢低進場布局機會，中長線仍看好印度股市發展及表現空間。瀚亞印度溫度計指數，是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。

至於印度債，也展現抵禦疫情的能力。根據Bloomberg統計，以美元績效來看，印度政府主權債近一個月上漲3.3%，不僅不受印度疫情加劇影響，甚至成為新興債券市場中表現最佳的類別。另一方面，印度SENSEX指數過去一個月維持平盤，小漲0.45%，與疫情剛爆發時急跌相比和緩許多，顯示疫情對金融市場干擾逐步減緩。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，近期支撐印度債券表現最大的力道來自於央行實施的GSAP，也就是「印度式QE」政策。目前第一階段購債2,500億盧比已經執行完畢，將進入第二階段將購入公債3,500億盧比，預計該計畫將買進1兆盧比債券，為印度債券市場帶來支撐，特別有利於長天期債券殖利率。

(時報資訊)