周三亞洲交易時段，比特幣價格突然急跌，面臨4萬美元保衛戰。不過，資產管理公司Bernstein表示，目前加密貨幣總市值已超過2兆美元，幾乎與作為投資而持有之黃金的價值相當。

比特幣是市值最大的加密貨幣。根據Coindesk最新報價，周三比特幣價格突然跳水，過去24小時內的價格重挫逾9%，報40659.51美元。目前以太幣跌逾5%，狗狗幣重挫近9%。

媒體報導，中國人民銀行重申數位貨幣不得作為支付工具，是加密貨幣價格急跌的主要原因。

雖然特斯拉執行長馬斯克已經澄清該電動車大廠並未出清持有之比特幣部位，但自從馬斯克宣布基於環保考量，特斯拉將不再接受以比特幣購車以來，比特幣的走勢持續低迷不振，累計已下跌近25%。

在知名企業和大型機構支持下，今年來加密貨幣聲勢大漲，投資人看好數位貨幣可做為可靠的保值工具，以及分散投資組合的方法。加密貨幣多頭一直將比特幣視為現今黃金的替代品，並稱比特幣為「數位黃金」，而這個新興市場的價值已接近超越金條市場。

根據Bernstein出具的最新報告，加密貨幣市場的總價值已經超過2兆美元，幾乎追上民間投資持有之黃金價值。報告指出，投資人需要找到可以對沖貨幣貶值風險，以及在通膨升高時，可分散股票風險的收益來源。這些加密貨幣資產可能具有提供這些功能的潛力。

(時報資訊)