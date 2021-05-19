據了解，隨著全球最大的銅生產商之一嘉能可(Glencore)計劃在2022年重啟剛果民主共和國Mutanda礦區，預期供應將會增加，此舉可能會限制銅價進一步上漲，此前上周銅價曾創下歷史新高紀錄。

周三(5/19)截至台北時間11:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.76%，報每公噸10,326美元，盤中最低一度跌至每公噸10,319.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)