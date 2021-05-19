《商情》預期供應增加 期銅電子盤下跌0.76％ 12:172021/05/19 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據了解，隨著全球最大的銅生產商之一嘉能可(Glencore)計劃在2022年重啟剛果民主共和國Mutanda礦區，預期供應將會增加，此舉可能會限制銅價進一步上漲，此前上周銅價曾創下歷史新高紀錄。 周三(5/19)截至台北時間11:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.76%，報每公噸10,326美元，盤中最低一度跌至每公噸10,319.5美元。(商品行情網) 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ (時報資訊) #供應 #銅價 #期銅 #電子盤 #全球最大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 雙北停課2周 農糧署：每日影響70公噸學校午餐食材供應 12:452021/05/18 生活 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 要聞 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 日報 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 沒下雨慘了！新竹地區6／1起分區限水 衝擊竹科 - 財經 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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