停電已成為民眾生活的日常？宜蘭五結鄉今（19）日中午將近11點半時又發生區域停電，不過這一次停電的禍首並不是台電公司本身，而是附掛的電纜遭到貨車撞損而導致部分區
域停電，台電已緊急派員搶修，預估今天13點20分可以復電。
「怎麼又停電了？」今天中午11點20分，住在宜蘭縣五結鄉的許多民眾紛紛發出哀嚎，因為又發生無預警停電狀況，加上宜蘭今天天氣炎熱，停電後室內悶熱無比，讓民眾叫苦連
天，而不少道路的交通號誌也失去功能，讓交通一度出現壅塞現象。
台電公司表示，由於蘭陽大橋北側橋下附掛的電纜遭到貨車撞損，導致宜府配電變電所第25饋線（學進線）的保護電驛51／51N動作斷路器跳脫，進一步造成羅東鎮及五結鄉中正路
三段、台興路、中正路二段等一帶停電，停電戶數共4318戶，其中有2戶屬高供用戶。
台電公司獲報後立即派員前往搶修，目前已復電2307戶，預計在13時20分即可恢復正常供電。
(中時 )
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