台電附掛在蘭陽大橋的電纜遭到貨車撞損而導致部分區域無預警停電。（台電公司提供／胡 健森宜蘭傳真）

停電已成為民眾生活的日常？宜蘭五結鄉今（19）日中午將近11點半時又發生區域停電，不過這一次停電的禍首並不是台電公司本身，而是附掛的電纜遭到貨車撞損而導致部分區

域停電，台電已緊急派員搶修，預估今天13點20分可以復電。

「怎麼又停電了？」今天中午11點20分，住在宜蘭縣五結鄉的許多民眾紛紛發出哀嚎，因為又發生無預警停電狀況，加上宜蘭今天天氣炎熱，停電後室內悶熱無比，讓民眾叫苦連

天，而不少道路的交通號誌也失去功能，讓交通一度出現壅塞現象。

台電公司表示，由於蘭陽大橋北側橋下附掛的電纜遭到貨車撞損，導致宜府配電變電所第25饋線（學進線）的保護電驛51／51N動作斷路器跳脫，進一步造成羅東鎮及五結鄉中正路

三段、台興路、中正路二段等一帶停電，停電戶數共4318戶，其中有2戶屬高供用戶。

台電公司獲報後立即派員前往搶修，目前已復電2307戶，預計在13時20分即可恢復正常供電。

(中時 )