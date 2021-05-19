女星方文琳以凍齡顏值和不科學的好身材，讓她成為演藝圈的美魔女代表，55歲的方文琳每回曬照都讓外界驚豔，而近日本土疫情連環爆，方文琳都宅在家防疫，她日前則發文：「目前連戶外跑步都先不出去了」，並曬出在家運動照，方文琳辣穿背心熱褲運動，55歲的不科學身材更是完勝少女。

近日本土疫情連環爆，各縣市跟進升級防疫，許多民眾紛紛減少外出、待在家，齊心抗疫，方文琳也發文呼籲：「除了必要外出就宅在家吧！目前連戶外跑步都先不出去了...」，方文琳並曬出在家運動照「在窗邊做做運動，也吸收得到陽光維他命D」。

方文琳曬運動照，細手、蠻腰全都露，好身材超不科學。（圖／取材自方文琳臉書）

照片中，方文琳身穿黑色運動背心、紅色短褲入鏡，她專心彎腰、抬腿，大秀軟Q好身手，方文琳的細手、蠻腰全都露，而她一個彎腰就讓美胸呼之欲出，55歲的不科學身材完勝少女，網友看了也大讚：「文琳快要變成了健美女神」、「很好的榜樣，沒事宅在家，可以健身、又可增強免疫力...更不用害怕去量體重了」、「好軟的身段～」，還釣出方文琳回應：「哈，常拉（筋）就可」。

方文琳除了是美魔女代表，和于冠華有過一段婚姻的她，日前帶著一對女兒和再婚的于冠華一家人同框，方文琳和于冠華齊為小女兒齊薇生日，三人也留下難得的合照，而方文琳甚至和于冠華再婚的妻子成為好友，堪稱為「地表最強前妻」。

(中時新聞網)