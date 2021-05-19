桃園3年級生透過「google class」直播全班一起上課。(蔡依珍攝)

全國停課至28日，桃園市教育局力行「停課不停學」，市長鄭文燦指出，桃園約有8000名學生沒有電腦設備，教育局備有1萬7000個平板，數量充足無虞，也可補助每月299元上網費，對線上教學也都很有信心，但仍有家長感嘆大家群起用網路，多少有變慢和延遲的狀況。

桃園市教育局統計，全市共有283所高國中小（約26萬8641生）、612所幼兒園（約7萬7658學生），總計有34萬6299名學生，另有1283家補習班（約17萬9634學生）及234家課後照顧中心（約9200學生）停課，期間「停課不停學」，師生利用「學習吧」及「因材網」等線上資源，以課堂直播及線上數位學習平台等方式，讓學生同步居家學習。

「好麻煩啊！光是弄線上教學就很累！」有小孩就讀國小3年級的桃園區謝姓家長指出，昨天開始就在處理線上教學硬體設置問題，今天實際上線點閱非同步的平台，發現有變慢或延遲的情況，推測應該是大家群起使用網路的關係，11點全班首度透過「google class」直播還算順利，但過程中老師不斷提醒麥克風要先關掉，不然學生間會互相干擾。

「線上教學真的比實際上課累很多！」謝姓家長指出，老師們真的很用心，為了讓家長熟知「google class」、「學習吧」、「均一教育平台」的使用，還自錄操作教學，也提前請孩子在學校練習，如果有問題可以用對話框打字即時向老師提問，寫不清楚的話，老師也會請學生打開麥克風直接對話，功課也會寫在聯絡簿上，老師會錄製影片方便小朋友隨時觀看，讓她非常謝謝老師的用心。

鄭文燦表示，教育局初步統計有8000個學生家裡沒有電腦設備、有平板的需求，桃園備用的平板有1萬7000個，足以供應，另外中華電信上網費用是299元，可以由市府預算支持、沒有問題。

除了網路直播平台以外，市府也會跟第四台3家業者合作，提供PAC3公用頻道，可以在老師上課之後，也可以選擇播出這些老師的線上教學內容，讓學生事後回看，目前各校積極準備線上教學內容，教育局長林明裕也分別到各校去看，老師對線上教學也都很有信心。

(中時 )