台北第一果菜市場驚傳有人確診，台北畜產員工快篩也呈現陽性，造成內部承銷人員人心惶惶，擔心影響民生物資需求供應。市議員江肇國19日說，農業局除加強消毒及要求戴口罩外，應盡快擬定SOP兵推演練，勿讓民生物資供應中斷。農業局強調，將加強稽查，針對不願配合防疫措施場內人員，經屢勸不聽者開罰。

江肇國表示，他曾針對豐原、台中果菜市場及台中魚市場、台中肉品市場等四大市場，防疫情形與模擬確診後的因應作為提出質詢；雖副局長曾帶隊前往視察，但四大市場目前的防疫措施只有戴口罩，竟然連酒精消毒及量體溫都沒如實做到；現在環境消毒僅由委外的公司來執行。

江肇國說，市場占地廣闊，人流出入進出快拍賣也分秒必爭，市場只有承銷供應人的名冊，但每天來的卻不一定是名冊上的人，導致實聯制無法執行，這些都有可能造成防疫上的漏洞；農業局一點警覺心都沒有，萬一4大市場也有一件確診案例，恐將影響台中市民生物資供應情形。

江肇國強調，農業局除配合中央防疫措施及農糧署指引外，現在最重要的是盡快縮小各市場的出入口，且務必實施戴口罩、量體溫等基本措施；並協調環保局來協助市場環境消毒，也要對此作好一定程度的兵推演練。

農業局表示，市府持續督促4大批發市場落實勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節等防疫措施，以海報、廣播、文宣等方式加強宣導，也請市場添購防疫設備，如消毒器、消毒水、酒精、手套、口罩等；並在近期無交易日或晚間進行全場消毒作業。市府將加強稽查，針對不願配合防疫措施的場內人員，經屢勸不聽者開罰。

(中時 )