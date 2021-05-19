全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY今(19)日股東會通過營業報告書及去年財報，去年第四季不配發任何股利。波力第一季本業轉虧為盈，EPS為0.31元，日前董事會通過每股配發0.50元現金股利。

波力19日股東會營業報告指出，波力2021年營運項目涵蓋碳纖維運動用品製造、波力品牌營運及大型運動館經營，旗下各子公司除均依所在地之法令規範營運，並配合各地政策走向外，在整體發展策略上，對內將持續精進產品製程與研發技術以提升競爭力，對外在碳纖維運動用品仍將配合Bauer Hockey之營運計畫拓展。品牌營運計畫則將持續透過線上線下的商務整合及結合大型運動中心之品牌情感連結，進而創造點、線、面之品牌綜效。波力今年也完成碳纖維汽車輪圈的產銷規劃。

波力去年合併營收為10.36億元，本業淨利近0.24億元，EPS為0.48元，19日股東會承認去年營業報告書及財報，由於去年第四季每股虧損0.69元，去年第四季決定不配發任何股利。

波力第一季合併營收3.11億元，今年本業盈餘386.9萬元，一改去年同期虧損的局面，業外收益1千多萬元，比去年同期減少，致使EPS去年同期0.35元降至0.31元，日前董事會決議去年未配發股利將在今年第一季配發，每股配發現金股利0.50元。

(工商 )