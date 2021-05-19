新冠肺炎肆虐，全球正面臨變種病毒的威脅。中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴，昨（18日）接受央視新聞訪問時稱，中國的滅活疫苗對南非、英國、巴西變種病毒仍有保護效果；從已做過的測試顯示，對印度的變種病毒同樣有效。

邵一鳴解釋，病毒變異即基因水平轉移，而基因水平的變異是持續發生，且會愈來愈多，但基因水平的微小變異未必會令表型產生變化，即病毒的流行特徵、病毒致病的嚴重程度，以及病毒是否逃逸疫苗的監控等，表型的變化是相對緩慢。

他表示，從當前高度關注的毒株來看，英國變種病毒對現有疫苗的保護力沒有絲毫影響；南非、巴西的變種病毒，無論是美國的mRNA疫苗，抑或中國的滅活疫苗，在真實世界大規模、大人群的研究當中都是有效。

邵一鳴說，印度的毒株變異數量並未超過巴西和南非的變種病毒，而印度科學家曾做過測試，認為印度現時使用的滅活和病毒載體疫苗仍然有效。他強調，目前不能放鬆警惕，仍然要持續監控，做好隨時應對變種病毒攻擊的準備。

(中時 )