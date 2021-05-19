新冠肺炎疫情持續延燒，雙北確診人數暴增，民眾心慌慌，前衛生署長楊志良日前預測，20、21將達單日確診人數的高峰期，而今(19日)他在廣播節目中做出最新分析，直言「我認為今天不會再超過333例了，這幾天應該(確診數)會往下」。

楊志良先前曾預測台灣疫情大爆炸的時間點，與此次「疫爆」時間相近，因此被不少網友封為「先知」，而他原本預期單日確診人數的高峰期將是20、21日，不過，他19日在廣播節目《千秋萬事》談到，「今天我認為不會再超過333例，因為我們篩了很多人，很多高風險的人都出來進行篩檢，未來幾天呢超過100例是可能的，通常感染以後一周後會是最高峰，但我個人認為20、21、22日這幾天(確診數)應該會往下。」

關於雙北三級警戒解除時間，楊志良提到，「我們審慎樂觀，不會到第四級警戒，第三級也有機會在28號解封，不過影響仍將非常長」。

對此，節目主持人王淺秋則在臉書表示，醫師痛訴有病患插管得在室外，終於開始部分快篩，但民眾大排長龍無法消化；當全民配合宅在家防疫，卻一下子缺水隨時又要斷電，真的很難想像，這是台灣。另外，她也認為，「陳時中會讓20日這一天(確診)數字不會太難看」。

另外，新冠肺炎疫情持續延燒，不少縣市長也都嚴陣以待，新北市長侯友宜除宣布新北市進入準四級警戒外，也下令不戴口罩民眾直接開罰，最高可罰1萬5000元。高雄市長陳其邁今也針對防疫措施再宣布加嚴標準，下令所有人出門務必戴上口罩，若發現有民眾違反規定，高市府警察局可以直接依傳染病防治法開罰。

(中時新聞網)