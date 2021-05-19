這波疫情蔓延，先前宜蘭羅東某遊藝場員工傳出確診消息後，苗栗縣瘋傳1則疫情訊息指稱，「宜蘭遊藝場，中標，他會回苗栗開會，小心！」由於衛生局疫調並未及於此，有散播假消息之嫌，苗栗縣刑大獲報後報請苗栗地檢署指揮，經傳喚6人到案調查，檢方複訊後諭令其中1人以1萬元交保候傳。

這波華航及諾富特疫情爆發後，宜蘭縣羅東鎮「銀河百家樂」發生有多名員工及客人染疫確診，苗栗縣出現1則通訊軟體上訊息，指稱該家遊藝場店主與苗栗有關，擔心會因回苗栗開會，要大家小心。

這則訊息在苗栗縣內瘋傳後，驚傳苗栗政府衛生局向宜蘭衛生局查證，發現疫調匡列名單中並未包括店主，苗栗縣警局刑大科偵隊同時也接獲民眾檢舉，認為傳遞該訊息的民眾未經查證散播有關疫情的謠言或不實訊息，因而向苗栗地檢署申請指揮查辦。

警方經逐層溯源，找到其中1名A男在1個114人的群組中，散布這項訊息，並影射可能會將疫情帶到苗栗來，引發許多苗栗鄉親不安，警方先於13日找到A男調查，再循線找到轉傳訊息的B男等共達6人。偵詢後依法移送檢方複訊。檢方複訊後以A男涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，諭令以1萬元交保候傳。其餘人士請回。

警方表示，依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，違者可處「三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金」。

苗栗地檢署檢察長陳松吉強調，疫情期間請民眾務必以中央流行疫情指揮中心公告或各大具有公信力的媒體資訊為準，切勿擅自製造或轉傳來路不明的小道消息，若有任何疫情資訊上的疑義，亦可透過官方管道查證，切勿以身試法並造成社會不必要之恐慌。

(中時 )